Polizei Köln

POL-K: 230703-3-K Polizei stellt mutmaßliche Einbrecherinnen in Köln-Merkenich - Festnahme

Köln (ots)

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners (45) haben Polizisten nach einem Einbruch in der Daverkusenstraße in Merkenich am Samstagabend (1. Juli) zwei Jugendliche (14, 16) noch in Tatortnähe gestellt. Nach ersten Erkenntnissen soll die 14-Jährige gegen 20.15 Uhr durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus geklettert sein und mehrere Schränke im Schlafzimmer durchwühlt haben. Ihre Komplizin soll währenddessen vor dem Haus offenbar Schmiere gestanden haben. Der 45-Jährige Nachbar hatte die beiden Jugendlichen überrascht und den Notruf gewählt. Eine Streife stellte die Flüchtenden auf der Merkenicher Hauptstraße und fuhr sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Polizeiwache. Anschließend übergaben sie die Minderjährigen ihren Erziehungsberechtigten. (ls/iv)

