Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Warteunterstand beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Fronhausen (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bislang Unbekannte haben am Haltepunkt Fronhausen an Gleis 1 die Glasscheibe eines Warteunterstandes zerstört. Bahnmitarbeiter informierten am vergangenen Mittwoch (28.6) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Zur Tatzeit und zu den Tätern gibt es noch keine Hinweise. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.

