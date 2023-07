Polizei Köln

POL-K: 230705-5-K/LEV Raub auf E-Bike-Fahrer in Leverkusen-Manfort - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei etwa 18-22 Jahre alten Männern, die am Dienstagabend (4. Juli) in Leverkusen-Manfort einen Radfahrer (24) attackiert und sein E-Bike und seinen Rucksack geraubt haben sollen. Rettungskräfte brachten den Leverkusener mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Laut des Angegriffenen sollen die jungen Männer etwa 1,85 Meter groß sein, einer wird als dunkelhaarig beschrieben. Nach eigenen Angaben war der 24-Jährige gegen 22.15 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der Dhünn in Richtung Alkenrath unterwegs, als die beiden Gesuchten ihn unterhalb der Autobahnbrücke unvermittelt von seinem E-Bike stießen. Während der 24-Jährige verletzt am Boden lag, sollen die Angreifer auf ihn eingeschlagen haben. Auf dem grauen E-Bike des Leverkuseners flüchteten die beiden auf dem Radweg weiter in Richtung Alkenrath. Kurze Zeit später wurden die beiden Männer nochmal in Höhe der Haltestelle Leverkusen-Manfort gesehen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229 - 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mc/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell