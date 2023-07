POL-K: 230706-1-K Polizisten mit "richtigem Riecher" bei Verkehrskontrolle- Drogen und Bargeld beschlagnahmt

Polizei Köln

Den "richtigen Riecher" hatte eine Streife der Wache Kalk bei einer Verkehrskontrolle zweier mutmaßlicher Drogendealer (21, 22) in Köln-Vingst am Mittwochabend (5. Juli). Bei der Überprüfung des Wagens fanden die Beamten im Handschuhfach 15 Verkaufseinheiten Kokain, etwa 1000EUR Bargeld und mehrere Handys. Ein griffbereites Pfefferspray in der Fahrertür stellten sie ebenfalls sicher. Gegen 20.30 Uhr war den Beamten der Seat Ibiza auf der Homarstraße aufgefallen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (ls/sw/kk)

