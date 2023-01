Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.01.23

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfallfluchten

Um 16:50 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein Lkw auf dem Parkplatz an der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen zu wenden. Dabei fuhr der Lkw gegen ein dort aufgestelltes Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von 150 EUR entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 24-Jähriger aus Polen mit einem Lkw die B 400 von Unhausen in Richtung Ulfen. Ihm entgegen kam ein Lkw, der zu weit links fuhr, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort; an dem Lkw des 24-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Sontra unter der Telefonnummer 05653/97660.

Diebstahl eines Standrohres der Feuerwehr

Wie jetzt angezeigt, wurde bereits in der Zeit zwischen dem 07.01.23, 18:00 Uhr und dem 08.01.23, 08:30 Uhr in der Straße "Andreastor" in Sontra ein Standrohr von einem Unterfluthydranten entwendet. Dieses war im Rahmen einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr in Gebrauch und ließ sich an dem Samstagabend nicht mehr lösen. Als man sich am Sonntagmorgen um das Problem kümmern wollte, musste man feststellen, dass das Standrohr abgebaut und gestohlen wurde. Der Stadt Sontra entstand dadurch ein Schaden von 700 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Einbruch

Um 17:40 Uhr wurde gestern Nachmittag durch drei unbekannte Täter versucht in das Gebäude des Vereins "Arche e.V." in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau einzubrechen. Als ein Zeuge das Gelände betrat, sah er noch, wie drei Personen über den Balkon auf das Nachbargrundstück liefen und flüchteten. Dabei soll es sich um drei Männer im jugendlichen Alter handeln, die mit dunkler Oberbekleidung mit Kapuze und dunkler Hose bekleidet waren. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass die drei Tatverdächtigen offensichtlich versuchten, über die Balkontür in das Gebäude einzudringen. Der dabei angerichtete Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 06:10 Uhr kollidierte heute Morgen eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen mit einem Reh, als sie auf der L 3401 zwischen Hubenrode und Ermschwerd unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon, der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

