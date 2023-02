Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in Miehlen

Miehlen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, dem 14.02.2023 20:00 Uhr bis Mittwoch, dem 15.02.2023 06:00 Uhr wurde in der Haargasse in Miehlen in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Hierzu wurde eine Holzleiter genutzt, die nicht vom Tatort selbst stammt. Durch die Polizeibeamten konnten entsprechende Spuren gesichert werden, die den bislang namentlich nicht bekannten Tätern zuzuordnen sein dürfen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen. Unter anderem soll auch die Herkunft der Leiter geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell