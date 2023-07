Polizei Köln

POL-K: 230707-1-K Zeugensuche nach Wohnmobilbrand in Neuehrenfeld - mehrere Autos beschädigt

Köln (ots)

Nach dem Brand eines Wohnmobils in Neuehrenfeld in der Nacht zu Freitag (7. Juli) ermitteln derzeit die Brandermittler der Polizei Köln und suchen Zeugen. Gegen 1.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie das brennende Wohnmobil am Takuplatz bemerkt hatte. In Folge des Brands wurden fünf weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge, eine Litfaßsäule sowie mehrere Bäume beschädigt. Das Wohnmobil sowie ein Ford brannten vollständig aus. Bislang ist die Brandursache unklar.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mc/iv)

