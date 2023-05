POL-BI: Pedelec-Fahrer kollidiert mit dreirädrigem Fahrrad

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A44 - Autobahnpolizisten führten am Donnerstag, 11.05.2023, gemeinsam mit dem Zoll und der Bezirksregierung Detmold Kontrollen an der A44 durch, die in drei Strafanzeigen, 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 13 Verwarngeldern mündeten. Unterstützt wurden die Beamten vom Technischen Hilfswerk. In den Abendstunden kontrollierten die ...

mehr