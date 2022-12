POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr durch Fußgänger

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 4. Dezember 2022 zwischen 13:00 Uhr und 19:40 Uhr kam es in Hude in der 'Hohe Straße' zu einem Diebstahl von zwei angeschlossenen Herrensportfahrrädern. Bislang unbekannte Täter*innen entwendeten die zwei schwarzen Fahrräder, welche gemeinsam angeschlossen am Bahnhofsvorplatz standen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und ...

mehr