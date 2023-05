Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Überwachung des Fahrzeugverkehrs - Schwerpunkt Motorrad

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Emmendingen und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen. Stationäre Kontrollstellen wurden am Samstag, 29.04.2023, zwischen 13:00 und 18:00 Uhr in Bernau im Schwarzwald, Todtmoos am Hochkopfsattel, in Emmendingen Am Elzdamm, in Sexau und Freiamt, jeweils an der L 110 eingerichtet. Kontrolliert wurden insgesamt über 100 Motorräder, bei denen nur vereinzelt Mängel festgestellt wurden. In einem Fall musste die Weiterfahrt eines Motorrades wegen erheblicher Mängel untersagt werden. In zwei weiteren Fällen kam es aufgrund erhöhter Geräuschentwicklung der Auspuffanlage zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg fortgeführt.

