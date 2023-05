Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raub auf Tankstelle in Eschholzstraße - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 29.04.2023, gegen 16:00 Uhr, soll eine maskierte Person eine Tankstelle (OMV) in der Eschholzstraße in Freiburg betreten und gewaltsam versucht haben, an die Kasse zu gelangen. Aufgrund der couragierten Mitarbeitenden konnte die Tat verhindert werden, sodass der Tatverdächtige ohne Beute mit einem Rennrad flüchtete.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 1,75 Meter groß, kräftige Statur

- Sprache: akzentfreies Deutsch

- Bekleidung: dunkelblaue Hose, schwarze Mütze, Mund- Nasenbedeckung (weißgrau kariertes Stofftuch).

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Täterschaft geben können.

Zum Zeitpunkt der Tat befand sich wohl eine weitere Person in der Tankstelle, welche aufgrund des Vorfalls flüchtete und als Zeugin oder Zeuge in Betracht kommt. Die Person wird gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer bei der Kriminalpolizei Freiburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg