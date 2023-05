Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Bahlingen a. K.: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.04.2023, wurde im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr in ein Vereinsheim im Webergässle eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelang über ein Fenster in das Gebäude und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Endingen (07642/9287-0) oder dem Polizeirevier Emmendingen (07641/582-0) in Verbindung zu setzen.

js/re

