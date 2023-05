Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Quadfahrer wird über Schutzplanke abgeworfen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.04.2023, kurz nach 20.00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Quad die Kreisstraße 6352 bergwärts und kam in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Quad streifte die Schutzplanke und stelle sich an dieser auf. Der 41-Jährige wurde von seinem Quad über die Schutzplanke abgeworfen und kam nach einigen Metern zum Liegen. Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

