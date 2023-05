Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - Pedelec-Fahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Einfahren von einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Hörnle" in die Bundesstraße 34 übersah am Samstag, 29.04.2023, gegen 11.50 Uhr, der Fahrer eines Pkw einen auf der Bundesstraße fahrenden bevorrechtigten 43-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pkw soll den Pedelec-Fahrer gestreift haben. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Es könnte sich dabei um einen schwarzen VW Golf mit einem Lörracher Kennzeichen gehandelt haben.

