Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: SB-Automaten an Tankstelle aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.04.2023, auf Sonntag, 30.04.2023, wurden an einer Tankstelle im Lusring drei SB-Staubsaugerautomaten von einem Unbekannten aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Auch versuchte der Unbekannte die Münzbox der SB-Waschanlage aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell