Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen-Seefelden: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Autohauses - Zeugenaufruf

Buggingen-Seefelden (ots)

Am Sonntag, den 30.04.2023, wurde auf dem Parkplatz eines ansässigen Autohauses in Buggingen-Seefelden, ein parkendes Fahrzeug vom Typ Audi Q 5, angefahren und an der Fahrertüre nicht unerheblich beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 4.000 Euro. Der Unfall ereignete sich beim Ein- oder Ausparken und muss höchstwahrscheinlich vom Unfallverursacher bemerkt worden sein. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen größeren Kombi, hellere Farbe, der vorne rechts beschädigt sein dürfte.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr - parallel zur Bundesstraße, die dort vorbeiführt. Aufgrund dessen, dass zu dem Zeitpunkt dort eine Veranstaltung stattfand, war die Örtlichkeit stark frequentiert. Etwaige Beobachtungen und/oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim (07631 1788-0) und/oder Pp Heitersheim (07634 50699-0) in Verbindung zu setzen.

RO (PRev MÜ)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell