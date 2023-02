Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher flüchten unerkannt

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Einbrecher hebelten am Donnerstagabend (23.2.) zwischen 18.45 und 22.45 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Roßbergring auf. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäude. Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob und was die die Diebe bei ihrer Tat erbeutet haben, muss nun ermittelt werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

