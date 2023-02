Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Waldhütte fängt Feuer

Höchst (ots)

Ein Feuer am Höchster Rondell im Bereich der "Bienenhauskurve" konnte am späten Donnerstagabend (23.02.) durch die Feuerwehr aus Höchst zügig gelöscht werden. Gegen 22.30 Uhr meldeten Zeugen einen Feuerschein aus dem Wald. Nach ersten Ermittlungen geriet eine Waldhütte in Brand und beschädigte auch angrenzende Bäume.

Die Höhe des Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell