POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Ungebetene Besucher lassen Werkzeugkoffer mitgehen

Weiterstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße hat das Kommissariat 21/22 die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (22.2.), 15.45 Uhr und Donnerstag (23.2.), 9.15 Uhr Zugang zu den Räumen verschafft, dort nach Beute gesucht und unter anderem einen Werkzeugkoffer mitgehen lassen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

