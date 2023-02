Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Erneute Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen von "Blitz für Kids"

Insgesamt 27 Verstöße

Gernsheim (ots)

Erneut haben Beamte der Polizeistation Gernsheim am Donnerstag (23.02.) Geschwindigkeitsmessungen in der Karlstraße durchgeführt. Im Nahbereich der Peter-Schöffler-Schule kontrollierte die Streife im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 72 durchfahrenden Fahrzeugen. Hiervon hielten sich 27 Verkehrsteilnehmende nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Für 16 Fahrerinnen und Fahrer hatte dies ein Verwarngeld zur Folge, da sie bis zu 19 km/h zu schnell unterwegs waren. Mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg müssen hingegen 11 Gestoppte rechnen, die mehr als 60 km/h auf dem Tacho hatten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der mit 70 km/h gemessen wurde.

