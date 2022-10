LPI-SLF: Betrügerisches Tauschgeschäft

Saalfeld (ots) - Die Kontrolle einer Pkw-Führerin am Samstagabend in der Geraer Straße ergab nicht nur, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sondern auch, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Es erfolgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und die entsprechende Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld ...

mehr