Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (22.2.) und Donnerstag (23.2.) haben Kriminelle offenbar versucht, in einen Kiosk einzubrechen. Am Donnerstagnachmittag waren die Spuren der Täter an der Eingangstür der Verkaufsbude in der Lortzingstraße entdeckt worden. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 ...

mehr