Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Umgestürzter Baum vor dem Naturbad Zeven

Bild-Infos

Download

Zeven (ots)

Am späten Nachmittag des heutigen Montags wurde die Feuerwehr Zeven zu einem umgestürzten Baum auf der Straße vor dem Zevener Naturbad gerufen. Vor Ort wurde ein großer, mit Efeu bewachsener, Baum auf der Straße vorgefunden. Mit zwei Motorsägen und einiger Muskelkraft konnte der Baum schnell beseitigt werden. Noch während der laufenden Sägearbeiten fuhr ein PKW, halb auf dem Gehweg, an den Feuerwehrfahrzeugen vorbei um an der Einsatzstelle ohne Umwege vorbeizukommen. Dieses Manöver hätte ihm, wenn die Feuerwehr in diesem Moment noch einen Baum gefällt hätte, zum Verhängnis werden können. Auch für die Feuerwehrleute stellen willkürlich fahrende Fahrzeuge in der Einsatzstelle eine Gefahr da. Außer ein paar mahnender Worte des Einsatzleiters an den Fahrer des PKW´s ist in diesem Fall aber niemandem etwas passiert.

Bitte fahren oder gehen sie niemals in Einsatzstellen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder der Polizei. Sie können die vorherrschenden Gefahren nicht einschätzen und begeben sich somit unnötig in Gefahr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell