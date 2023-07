Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (25.07.2023) vier junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wollten gegen 18.30 Uhr das Bekleidungsgeschäft verlassen, als die Warensicherungsanlage auslöste. Als der 40-jährige Ladendetektiv sie ansprach, rannten beide in Richtung Schlossplatz davon. Der Detektiv konnte den 16-Jährigen einholen und festhalten, wogegen dieser sich gewehrt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den jungen Mann schließlich fest. Der 17-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung mit zwei weiteren Jugendlichen angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei allen drei jungen Männern mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke aus dem Geschäft fest, woraufhin sie die Jugendlichen vorläufig festnahmen. Der 16-jährige tunesische Staatsangehörige, der sich gegen seine Festnahme gewehrt haben soll, sowie ein 17-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, welcher später bei der Kontrolle angetroffen und festgenommen wurde, wurden im Laufe des Mittwochs (26.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Die beiden anderen 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

