Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag (26.07.2023) und Donnerstagmorgen (27.06.2023) einen in der Schloßstraße abgestellten E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die 30-jährige Besitzerin schloss den schwarzen Roller der Marke Segway mit einem Zahlenschloss an ein Geländer auf Höhe Hausnummer 92 an. Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr sah sie dort den Roller zuletzt. Als sie am nächsten Morgen gegen 08.45 Uhr zurückkam, war der E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 181 GTD weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

