POL-LIP: Detmold. Mitarbeiter bei Raub auf Tankstelle verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (27.06.2023) gegen 17:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Heckenbrand in den Gottfried-Keller-Weg nach Pivitsheide gerufen. Ein Anwohner hatte dort augenscheinlich einen Gasbrenner dazu genutzt Unkraut zu vernichten und dabei versehentlich selbst seine Hecke in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch ein KFZ-Anhänger beschädigt, der am angrenzenden Fahrbahnrand parkte. Die ...

