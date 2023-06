Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich mit drei Verletzten.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Detmolder Straße / Pivitsheider Straße ereignete sich am Dienstagabend (27.06.2023) gegen 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 19-Jährige aus Detmold war mit ihrem Mini One auf der Detmolder Straße in Richtung Lage unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Pivitsheider Straße abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen 32-Jährigen aus Detmold, der ihr mit seinem Opel Corsa entgegenkam und in Richtung Detmold fuhr. Beide Fahrer konnten nicht mehr ausweichen und stießen zusammen. Dabei wurde der Opel-Fahrer schwer und die Mini-Fahrerin sowie ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt bzw. in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut.

