Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Flucht nach Verkehrsunfall vor Hotel - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße ereignete sich am Freitagmittag (23.06.2023) gegen 12 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun mögliche Zeugen sucht. Eine 50-Jährige aus Essen bog mit ihrem weißen Skoda Rapid zunächst aus der Gebrüder-Künnemeyer-Straße nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Bad Meinberg ab. Als sie anschließend stoppte und den Blinker setzte, um nach links auf den Parkplatz eines Hotels abzubiegen, überholte sie linksseitig ein weißer Bulli mit hoher Geschwindigkeit. Beim Wiedereinscheren stieß der unbekannte Fahrer gegen den Skoda. Statt anzuhalten, flüchtete er vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht bzw. zum weißen Fahrzeug oder der Person am Steuer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden, Rufnummer 05231 6090.

