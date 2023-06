Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. In Grundschule eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag (23. - 26.06.2023) verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Lehrmittelraum der Grundschule in der Jahnstraße. Sie verwüsteten den Raum und versuchten von dort über eine verschlossene Tür in den Flur der Schule zu gelangen, was jedoch misslang, so dass sie flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell