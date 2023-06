Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Container von Geschäft angegangen.

Lippe (ots)

In der Ernst-Hilker-Straße versuchten unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmittag (24. - 26.06.2023) zwei Container eines Ladengeschäftes aufzubrechen, in denen Waren gelagert werden. Der Versuch die Schlösser gewaltsam zu öffnen, schlug fehl, so dass auch nichts entwendet werden konnte. Wer Hinweise zum versuchten Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell