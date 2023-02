POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Bellheim (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Fahrradfahrer ohne fremde Einwirkung am Sonntagvormittag in der Fortmühlstraße in Bellheim. Der 76-jährige schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

