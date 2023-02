Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Bellheim (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Fahrradfahrer ohne fremde Einwirkung am Sonntagvormittag in der Fortmühlstraße in Bellheim. Der 76-jährige schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht

