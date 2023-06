Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Fahrfehler führen zum Unfall

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 03:03 Uhr, befuhr ein 31jähriger Skodafahrer die B312 von Ringschnait in Richtung Biberach. Kurz vor der Einmündung nach Winterreute geriet der 31jährige in der langgezogenen abfälligen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den unbefestigten Grünstreifen und streifte an der dortigen Schutzplanke entlang. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach der Einmündung kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr die dortige Böschung. An einem Hügel hob der Skoda ab, schlug wieder auf der Fahrbahn auf und rutsche nach links weg. Im Grünstreifen links neben der Fahrbahn blieb der Skoda auf dem Dach liegen. Der 31jährige Fahrzeuglenker sowie seine 33jährige Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten in die Klinik verbracht werden. An dem Skoda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zur Bergung des Skodas und zur Reinigung der Fahrbahn musste die B312 bis 05:00 Uhr komplett gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1200718)

