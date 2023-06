Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Verkehrsunfall

Durch Unachtsamkeit einen vorfahrtsberechtigten Mini übersehen

Ulm (ots)

Am Samstagvormittag kurz vor 9 Uhr befuhr ein 20jähriger mit seinem Mini die L265 von der Fürstenallee in Richtung Stadtmitte Ochsenhausen. Zeitgleich fuhr ein 18jähriger VW-Lenker die Brühlstraße, L302, entlang. An der Einmündung zur L265 wollte der 18jährige VW-Fahrer nach links in Richtung Rottum abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Mini. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Mini und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Beide Fahrzeuglenker zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L265 gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1195534)

