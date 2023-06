Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ruhige und störungsarme Maientage

Am Samstag waren Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz anlässlich der Göppinger Maientage im Einsatz.

Ulm (ots)

Der Veranstaltungstag mit Festumzug in der Innenstadt und abendlichem Festbetrieb verlief größtenteils ruhig. Die Polizei nahm diverse Fundanzeigen und Diebstahlsanzeigen auf. Durch die hohe Präsenz der eingesetzten Beamten kam es auch in den späteren Abendstunden kaum zu körperlichen Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Maientage bisher überwiegend ruhig. Die Polizei hofft auf zwei weitere ruhige und störungsfreie Maientage mit einem schönen Abschluss am Montag.

