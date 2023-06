Ulm (ots) - Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro entstand in den Nachmittagsstunden des 16.06.2023 in der Ehinger Innenstadt. Gegen 13:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei zu dem Brand eines Dachstuhls in einem Praxisgebäude gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Menschen kamen glücklicherweise ...

mehr