POL-UL: (BC) Tannheim - Motorrad und Auto brennen nach Kollision komplett aus

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer war am Freitag gegen 15:17 Uhr auf der L300 von Egelsee in Richtung Tannheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn wollte der Mann noch einen Pkw und Lkw überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte der 36-Jährige, dass ihm aus Tannheim ein Auto entgegenkam, woraufhin er eine Gefahrenbremsung einleitete und zu Fall kam. Das Motorrad und der entgegenkommende Chrysler kollidierten und fingen sofort Feuer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und in eine nahegelegene Klinik transportiert. Neben dem Rettungsdienst, der Polizei und der Straßenmeisterei waren die Feuerwehren aus Tannheim und Erolzheim mit je 20 Mann vor Ort im Einsatz. Beide komplett ausgebrannten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen, an diesen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

