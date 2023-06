Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Großkuchen - Betrunkener Autofahrer prallt in mehrere parkende Fahrzeuge

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr wurden Anwohner der Neuen Heidenheimer Straße in Großkuchen durch einen lauten Knall geweckt und verständigen umgehend den Notruf. Ersten Ermittlungen der alarmierten Polizei zu Folge war ein 25 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf in Richtung Nietheim unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte direkt mit 3 geparkten Pkw, der letzte der 3 angefahrenen Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten der Polizei Heidenheim fest, dass der 25-Jährige deutlich unter der Einwirkung von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein direkt vor Ort von der Polizei einbehalten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden bislang auf mindestens 22.000 Euro, dieser könnte sich aber noch erhöhen, da in der Nacht nicht alle geschädigten Fahrzeughalter erreicht werden konnten.

+++++++1193846

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell