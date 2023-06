Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fehler beim Abbiegen fordert 5 Verletzte

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 16.25 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes-Benz auf der B312 von Erlenmoos kommend in Richtung Ochsenhausen. An der Einmündung zur Jägerstraße wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch einen VW Lupo, der mit 4 Personen besetzt war, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 56 Jahre alte Mann, sowie drei 43 (w), 13 (m) und 8 (w) Jahre alte Insassen des VW Lupo wurden leicht verletzt durch Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert, ein 16 Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem VW gesessen war, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro, beide Autos mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Bis zum Ende der Unfallaufnahme und Straßenreinigung um 18:35 Uhr war die B 312 in beiden Richtungen gesperrt, es kam zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

