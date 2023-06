Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw-Lenker wollte verbotenerweise wenden und verursachte einen Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht am Freitag fuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf von der Zufahrt des Skaterplatz aus auf den rechten Fahrtstreifen der B 28 in Richtung Blaustein ein. Unmittelbar danach setzte der Mann nach einem Verkehrsteiler zu einem verbotenen Wendemanöver an, um seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. Hierbei übersah er einen von hinten mit einem Motorrad heranfahrenden 47 Jahre alten Mann. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde von dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. Die B 28 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 01.05 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden.

