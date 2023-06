POL-UL: (HDH) Gerstetten - betrunkener Autofahrer nach Zeugenhinweis gestellt

Ulm (ots) - Am Freitag gegen 16.25 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes-Benz auf der B312 von Erlenmoos kommend in Richtung Ochsenhausen. An der Einmündung zur Jägerstraße wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch einen VW Lupo, der mit 4 Personen besetzt war, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 56 Jahre alte Mann, sowie drei 43 (w), 13 (m) und 8 (w) Jahre alte Insassen des VW ...

