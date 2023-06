Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Dachstuhlbrand eines Praxisgebäudes

Ulm (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro entstand in den Nachmittagsstunden des 16.06.2023 in der Ehinger Innenstadt. Gegen 13:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei zu dem Brand eines Dachstuhls in einem Praxisgebäude gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Weshalb es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Verkehr innerörtlich umgeleitet, es kam zu keinen größeren Behinderungen.

