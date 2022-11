LPI-EF: Abschlussmeldung zu Versammlungslagen in Erfurt

Erfurt (ots) - Am Samstagvormittag betrat ein 49-jähriger Mann einen Einkaufsmarkt in der Schlachthofstraße und sprach die Kassiererin an, dass dies ein Überfall sei. Hierbei vermittelte er den Eindruck, eine Waffe in der Jackentasche zu haben. Statt dem Räuber Bargeld auszuhändigen, rief die Mitarbeiterin jedoch um Hilfe und der Erfurter flüchtete aus dem Geschäft. Durch die hinzugerufenen Beamten des ...

