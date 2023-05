Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Koblenzer Straße, aus Richtung Almersbach kommend, in Fahrtrichtung Kölner Straße. Ein 22-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte, die Koblenzer Straße über einen Fußgängerüberweg fahrend zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er, ohne auf den Verkehr zu achten, über den Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 650,- Euro geschätzt.

