Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahndungsaufruf erfolgreich: Mutmaßliches Tatfahrzeug sichergestellt

Derschen (ots)

Mit Pressemitteilung vom 10.05.2023 ersuchte hiesige Dienststelle um Hinweise zu mutmaßlichen Altmetallsammlern, welche in der Ortslage Derschen einen Schmutzwassereinlaufkasten entwendet haben sollen, welcher von der Feuerwehr temporär aufgrund des Starkregenereignisses neben dem Gullyschacht abgelegt worden war.

Am 11.05.2023 meldeten sich gleich mehrere Zeugen bei der PI Betzdorf, welche ein auf die Beschreibung und das abgelesene Kennzeichenfragment passendes Fahrzeug zunächst in Steinebach (Sieg), sodann in Kausen und später erneut in Derschen sichteten. Hier konnte das Fahrzeug letztlich durch den zuständigen Bezirksbeamten gestellt werden, nachdem es erneut zum Diebstahl von Metall gekommen sein soll.

Die bis dahin gesammelte Ladung und das Fahrzeug selbst wurden sichergestellt.

Die Polizei Betzdorf bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung!

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell