Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Kraftstoffdiebstahl

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 25. Dezember, 19.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr griffen ein oder mehrere Unbekannte zwei auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens geparkte PKW an. Der oder die Täter beschädigten die Fahrzeuge im Bereich des Tanks beziehungsweise des Tankdeckels um an den Kraftstoff zu gelangen, was allerdings bei einem der beiden PKW misslang. In der Folge wurde Benzin im Wert von ungefähr 35 Euro entwendet und ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro verursacht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0317655/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

