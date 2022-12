Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht auf E-Bike

Gotha (ots)

Ein 31-jähriger Fahrer eines E-Bikes wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Gleichenstraße unterzogen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass das Elektrofahrrad getunt wurde. In der Folge dürfte das Pedelec nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis sowie einem notwenigen Versicherungsschutz geführt werden. Beides lag bei dem 31 Jahre alten Mann nicht vor. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Verfahren gegen den 31-Jährigen wurden eingeleitet. (jd)

