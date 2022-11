Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten mehr als 1.000 Euro

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße eine Seniorin bestohlen und mehr als 1.000 Euro erbeutetet. Die Diebe sahen es auf eine Stofftasche der 85-Jährigen ab. Als sich die Frau in einer Apotheke des Einkaufszentrums aufhielt, angelten sich die Täter unbemerkt die schwarze Umhängetasche aus dem Einkaufswagen der Rentnerin. In der Tasche befanden sich Bargeld, Bankkarten, Ausweisdokumente und ein Autoschlüssel. Unerkannt machten sich die Langfinger mit ihrer Beute auf und davon. Jetzt ermittelt die Polizei und fragt: Wem sind zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr Personen in dem Einkaufsmarkt aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

