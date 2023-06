POL-UL: (GP) Deggingen - Betrunkener auf Fahrrad beleidigt Polizeibeamte

Ulm (ots) - Gegen 16.20 Uhr meldete am Samstag eine Anwohnerin drei Jugendliche, die am Westbahnhof versuchen würden, eine Hecke und das dortige sehr trockene Gras anzuzünden. Nachdem das Gras bereits stark zu rauchen begann, stiegen die Jugendlichen am Westbahnhof in einen Zug ein, ohne sich weiter um das Feuer zu kümmern. Durch Beamte des Polizeireviers Geislingen ...

mehr