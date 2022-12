Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Pizzeria

Altenbeken (ots)

(mb) An der Adenauerstraße ist am Wochenende ein Einbruch in eine Pizzeria verübt worden.

Der Tatort befindet sich Parterre in einem Wohn- und Geschäftshaus nahe der Dr.-Pentrup-Straße. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen der oder die Täter durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster in die Pizzeria ein. Die Registrierkasse mit etwas Wechselgeld wurde entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

